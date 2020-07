Zaradi izrednih razmer spremembe pri točkovanju

Iz vodstva Združenja teniških igralcev (ATP) so danes sporočili, da zaradi izrednih razmer v povezavi s pandemijo novega koronavirusa spreminjajo tudi točkovanje na svetovni jakostni lestvici. Lestvica je zamrznjena od 16. marca, po novem pa bo namesto 52 tednov upoštevala izide 22 mescev - od marca 2019 do decembra 2020.

Še naprej bo za lestvico štelo 18 najboljših izidov v sezoni, a dvojne točke seveda ne bodo možne. Tako isti igralec ne bo mogel imeti upoštevnega istega turnirja iz leta 2019 in 2020 v štetju 18 najboljših izidov. V letu 2021 naj bi se štetje vrnilo na običajno raven enega leta.

Spremembe so podprli tudi organizatorji turnirjev za grand slam v Melbournu, Parizu, New Yorku in Wimbledonu, dogovorjeni pa so tudi z Mednarodno teniško zvezo (ITF). Letošnja nova lestvica predvideva še eno pomembno spremembo. Novo je tudi točkovanje za ATP finale v Londonu. Zaradi posebnih razmer bo za uvrstitev na turnir veljala lestvica ATP z 9. novembra.

Z novim načinom naj bi pridobili predvsem igralci, saj številni med njimi v letu 2020 ne želijo ali pa ne morejo nastopati, potovati, se pripravljati na tekmovanja. Z novim točkovanjem bodo tako obdržali dosežke za leto 2021, vsi tisti, ki pa bodo avgusta začeli nastopati na turnirjih, pa bodo svoj položaj lahko vsaj delno popravili.

