Za mladega Španca bo prvič

Na finalnem teniškem turnirju v Torinu bosta na sporedu dva zanimiva dvoboja rdeče skupine. V popoldanskem terminu se bosta pomerila Carlos Alcaraz in Aleksander Zverev, zvečer pa še ruska predstavnika Danil Medvedjev in Andrej Rubljov.

Za Carlosa Alcaraza je to šele prvi nastop na turnirju najboljše osmerice, potem ko ga je lani odpovedal zaradi poškodbe. Tokrat ga na drugi strani čaka dvakratni zmagovalec tega turnirja, Aleksander Zverev. Igralca se že dobro poznata, saj sta igrala šest medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je izenačen (3:3).

V večernem delu se bosta med seboj udarila ruska rojaka Danil Medvedjev in Andrej Rubljov. Igralca sta do zdaj igrala osem medsebojnih dvobojev, izid v zmagah je 6:2 za Medvedjeva, ki se je lani na tem turnirju prebil do finala.

Skupinski del, rdeča skupina 14.30 Carlos Alcaraz (Špa) – Aleksander Zverev (Nem)

21.00 Danil Medvedjev (Rus) – Andrej Rubljov (Rus)

Rdeča Skupina Carlos Alcaraz (Špa, 2) 0 zmag – 0 porazov

Danil Medvedjev (Rus, 3) 0 – 0

Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 0

Aleksander Zverev (Nem, 7) 0 - 0

Zelena skupina Jannik Sinner (Ita, 4) 1 zmaga – 0 porazov

Novak Đoković (Srb, 1) 1 – 0

Holger Rune (Dan, 8) 0 – 1

Stefanos Cicipas (Grč, 6) 0 – 1

