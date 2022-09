Na delu Juvanova in Zidanškova, Falknerjevi ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju WTA Zavarovalnica Sava Portorož z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev se je v zadnjem krogu kvalifikacij poslovila edina preostala Slovenka. Od Žive Falkner je bila s 6:3, 6:0 boljša Romunka Elena-Gabriela Ruse, sicer 96. igralka lestvice WTA. V glavnem delu žreba bosta tako igrali le Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Ob Živi Falkner, od danes 596. igralki sveta, so v kvalifikacijah izpadle Nina Potočnik (363.), Noka Jurič (1281.) in Lara Smejkal (1283.). Vse so izgubile v nedeljo v prvem krogu.

Dogajanje se je v Portorožu v teniškem centru začelo ob 11. uri. Prvi dan se bodo v glavnem delu obeh žrebov predstavile štiri Slovenke, vse med dvojicami. Pia Lovrič in Lara Smejkal bosta na igrišču št. 2 v tretjem dvoboju igrali proti Španki Cristini Bucsa in Slovakinji Terezi Mihalikova. Kaja Juvan bo v naslednjem obračunu združila moči z Nemko Anna-Leno Friedsam in igrala proti nemško-ruski navezi Vivian Heisen/Jekaterina Aleksandrova.

Prva nosilka teniškega spektakla v Portorožu je Emma Raducanu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nastopila bo tudi Tamara Zidanšek, ki jo na igrišču številka 1 v četrtem dvoboju skupaj z Madžarko Timeo Babos čaka obračun proti nemškima sestrama Yani in Tayisiyi Morderger.

Med posameznicami bosta prvi dan dejavni prvi nosilki. Britanko Emmo Raducanu (11.) bo v zadnjem dvoboju dne na osrednjem igrišču izzvala Ukrajinka Dajana Jastremska, druga nosilka Beatriz Haddad Maia iz Brazilija pa se bo pred tem pomerila z Danko Claro Tauson.