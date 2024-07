Rafael Nadal se je na igrišča vrnil z zmago

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal se je vrnil na turnirje prvič po zgodnjem izpadu na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Osemintridesetletni Nadal je za uvod turnirja v Bastadu na Švedskem igral dvoboj dvojic, skupaj z Norvežanom Casperjem Ruudom sta premagala druga nosilca, Argentinca Guida Andreozzija in Mehičana Miguela Reyes-Varelo.

Nadal, ki se po izpadu na OP Francije 27. maja pripravlja na olimpijske igre v Parizu, je skupaj s 25-letnim Ruudom slavil v dvojicah s 6:1 in 6:4.

"Igrala sva kar dobro za prvič," je Nadala navedla francoska tiskovna agencija AFP. Španec je v Bastadu osvojil posamični naslov leta 2005. "Vesel sem, da sem se vrnil po skoraj 20 letih," je dodal.

Na OI bo igral tako v posamični konkurenci kot tudi v dvojicah, tam bo njegov partner zmagovalec Wimbledona Carlos Alcaraz. Foto: Guliverimage

Na OI bo igral tako v posamični konkurenci kot tudi v dvojicah, tam bo njegov partner zmagovalec Wimbledona Carlos Alcaraz. "To je bila izjemna nedelja za španski šport. Španska nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu ves čas igrala izjemno, ponosni smo na to, da ji je uspelo do naslova. Bil pa je zelo lep dan tudi zaradi zmage Carlosa v Wimbledonu."

Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam, zdaj 68. na svetovni lestvici, bo v Bastadu igral tudi v posamični konkurenci, v torek ga v prvem krogu čaka 21-letni sin legendarnega Björna Borga, Šved Leo Borg, 467. igralec sveta.