V Torontu in Montrealu znani četrtfinalni pari

Ponoči sta si mesto med najboljšimi osmimi teniškimi igralkami v Torontu priigrali deseta in druga igralka sveta, Serena Williams in Naomi Osaka. Američanka je v osmini finala v dveh nizih odpravila Rusinjo Ekaterino Aleksandrovo, Japonka je bila prav tako v dveh nizih boljša od Poljakinje Ige Swiatek. V četrtfinalu bosta obračunali med seboj.

Čehinja Marie Bouzakova, ki je ponoči izločila Latvijko Ostapenkovo, se bo v četrtfinalu pomerila z Romunko Simono Halep, Američanka Keninova z Ukrajinko Svitolino, Čehinja Pliškova pa z domačinko Bianco Vanesso Andreescu.

