V primeru zmage bo Nadal prehitel tudi Novaka Đokovića

Rafael Nadal, prvi igralec sveta, trenutno kaže izjemno formo. Do nedeljskega finala se je praktično sprehodil, saj mu noben od tekmecev ni bil enakovreden. 31-letni teniški igralec je namreč vse dvoboje dobil po dveh nizih.

"Z Nišikorijem sva imela v karieri veliko dobrih dvobojev. Pričakujem težek dvoboj. Zavedam se, da bom moral igrati zelo dober tenis, če bom želel biti uspešen. Zame bo to zelo pomemben dvoboj, po drugi strani pa je že uspeh, da sem se po tako dolgi odsotnosti prebil v finale. Poskusil bom odigrati še en dober dvoboj in izkoristiti to priložnost," je pred dvobojem povedal kralj peska.

Za najboljšega japonskega igralca bo to četrti finale na turnirju serije masters. V predhodnih treh je moral zmeraj priznati premoč. Nišikorijeva pot do finala je bila precej bolj naporna kot Nadalova. Kei je na igrišču preživel deset, Nadal pa samo pet ur (odigral je en dvoboj manj, op. p.). Japonec je nazadnje igralca iz prve deseterice premagal leta 2014, in sicer Miloša Raonića in Stana Wawrinko.

Statistika je na strani Nadala. Igralca sta se do zdaj pomerila na 11 dvobojih, kar devetkrat je bil boljši Nadal, ki je tudi favorit za zmago. Če Nadal zmaga na turnirju, bo vodilni na lestvici zmagovalcev na turnirjih serije masters. Trenutno si s 30. zmagami prvo mesto delita z Novakom Đokovićem.

Monte Carlo, finale



