V Pragi finale po domačih notah, Zidanškova v Lozani

Na ženskem teniškem turnirju v Pragi z denarnim skladom 211.500 evrov se bosta v velikem finalu pomerili domačinki Tereza Martincova in Barbora Krejčikova. Martincova je v polfinalu s 6:3 in 6:4 premagala Belgijko Greetje Minne, zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa Krejčikova pa je bila s 6:1 in 6:2 boljša od Kitajke Xinyu Wang. Za Krejčikovo bo to peti finale na turnirjih serije WTA, poleg OP Francije je letos zmagala tudi v Strasbourgu in igrala v finalu Dubaja, leta 2017 pa je izgubila še v finalu Nürnberga. Na drugi strani bo za Martincovo, 78. igralko sveta, to prvi finale na najvišji ravni.

Praga, WTA (211.500 evrov):

- polfinale:

Tereza Martincova (Češ/8) - Greetje Minnen (Bel/9) 6:3, 6:4;

Barbora Krejčikova (Češ/2) - Xinyu Wang (Kit) 6:1, 6:2.