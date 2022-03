V Indian Wellsu znani obe finalistki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grkinja Maria Sakari in Poljakinja Iga Swiatek sta finalistki turnirja masters v Indian Wells. Sakarijeva je v v pretekli noči v polfinalu premagala branilko naslova Španko Paolo Badoso s 6:2, 4:6, 6:1, medtem ko je Swiatekova s 7:6 (6), 6:4 bila boljša od Simone Halep iz Romunije.

Sakarijeva je z zmago razblinila upe 24-letne Španke, da bi postala prva igralka po Martini Navratilovi leta 1991, ki je ubranila naslov v Indian Wellsu.

Grkinja si je zmago priigrala v odločilnem tretjem nizu, v katerem Badosa ni imela pravih odgovorov na moč njenih udarcev. "Bila sem prepričana vase," je po zmagi dejala Sakarijeva.

V finalu se bo srečala s Swiatekovo, ki je do zmage nad Halepovo prišla po zaostankih v obeh nizih. V prvem je po izgubljenem servisu zaostajala s 4:5, v drugem pa s 2:4. "To je bila izjemno zahteven dvoboj ... Morala sem se boriti in biti psihično močnejša, da sem zmagala," je dejala 20-letna Poljakinja.

Zmagovalka finala bo skočila na drugo mesto svetovne lestvice za Avstralko Ashleigh Barty. Trenutno šestouvrščena Sakrijeva v medsebojnih dvobojih vodi s 3:1 proti četrtouvrščeni Poljakinji.

Rus Andrej Rubljev se je tudi prebil do polfinala. Foto: Guliverimage

Znana še zadnja polfinalista

Prav tako sta bila ponoči v moški konkurenci znana še zadnja dva polfinalista. Najprej je Rus Andrej Rubljev premagal Bolgara Grigorja Dimitrova, Američan Taylor Fritz pa je bil boljši od Srba Miomirja Kecmanovića.