V Indian Wellsu slovo prvega nosilca

Na izjemno močnem teniškem turnirju v Indian Wellsu z nagradnim skladom 8.150.470 dolarjev je v osmini finala izpadel prvi nosilec Danil Medvedjev. Od Rusa, zmagovalca zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku, je bil boljši Bolgar Grigor Dimitrov, ki je slavil s 4:6, 6:4 in 6:3.

Poleg Medvedjeva se je od kalifornijskega turnirja poslovil tudi desetopostavljeni Italijan Jannik Sinner po porazu proti Američanu Taylorju Fritzu, ki je slavil s 6:4 in 6:3.

V četrtfinale se je uvrstil drugopostavljeni Grk Stefanos Cicipas, ki je po hudem boju ukanil Avstralca Alexa De Minaurja s 6:7 (3), 7:6 (3) in 6:2.

V ženskem delu tekmovanja sta že znani prvi polfinalistki. Med štiri sta se uvrstili Belorusinja Viktorija Azarenka in Latvijka Jelena Ostapenko. Prva je premagala Američanko Jessico Pegula s 6:4 in 6:2, druga pa njeno rojakinjo Shelby Rogers s 6:4, 4:6 in 6:3.