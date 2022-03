Ukrajinka se je poslovila v prvem krogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Indian Wellsu se je začel prestižni teniški turnir, kjer so prve na igrišče stopile ženske. Caroline Garcia, nekdanja teniška igralka prve deseterice, se je uspešno prebila skozi prvi krog, potem ko je premagala Ukrajinko Dajano Jastremsko.

Dvoboj se je končal po treh nizih, 6:4, 6:7 (8), 7:5, in je trajal kar dve uri in 27 minut. Za Francozinjo je bila to prva zmaga nad Ukrajinko, ki je trenutno uvrščena na 121. mesto na svetovni lestvici.

Prvi dvoboj sta igrali Estonka Kaia Kanepi in Američanka Robin Montogmery. Zmagala je prva z izidom 6:3, 6:3.

Indian Wells, WTA (8,58 milijona dolarjev):

Ajla Tomljanović (Avs) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:2, 2:6, 6:2;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Elvina Kalieva (ZDA) 4:6, 6:2, 7:6 (7);

Claire Liu (ZDA) - Viktorija Tomova (Bol) 7:6 (2), 6:4;

Caroline Garcia (Fra) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 6:7 (8), 7:5;

Petra Martić (Hrv) - Anna Bondar (Mad) 7:5, 6:3;

Danka Kovinić (ČGo) - Jil Teichmann (Švi) 7:5, 7:5;

Anhelina Kalinina (Ukr) - Clara Burel (Fra) 6:3, 6:2;

Katie Volynets (ZDA) - Arantxa Rus (Niz) 4:6, 6:4, 6:1;

Zheng Qinwen (Kit) - Vera Zvonareva (Rus) 6:3, 6:2;

Harriet Dart (VBr) - Ana Konjuh (Hrv) 6:1, 3:1, predaja;

Kaia Kanepi (Est) - Robin Montgomery (ZDA) 6:3, 6:3;

Misaki Doi (Jap) - Anastazija Potapova (Rus) 0:6, 6:4, 6:3;

Alison Riske (ZDA) - Caty McNally (ZDA) 6:0, 6:3

Ana Kalinska (Rus) - Harmony Tan (Fra) 6:2, 1:0, predaja;

Ann Li (ZDA) - Madison Brengle (ZDA) 1:6, 7:6 (5), 6:0;

Beatriz Haddad Maia (Bra) - Sofia Kenin (ZDA) 6:3, 7:5;

