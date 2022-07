Thiem v četrtfinalu Gstaada, napredoval tudi prvi nosilec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem tednu se med drugim teniški igralci in igralke mudijo na ATP in WTA turnirju v Hamburgu ter ATP turnirju v Gstaadu, kjer je Avstrijec Dominic Thiem v osmini finala s 7:6 (6) in 6:3 izločil Argentinca Federica Delbonisa. Napredoval je tudi prvi nosilec turnirja Norvežan Casper Ruud.