Teniški spektakel brez Berrettinija in Thiema

Zdravniki so Matteu Berrettiniju svetovali daljši počitek, Italijan pa je upošteval njihov nasvet.

Italijan Matteo Berrettini in Avstrijec Dominic Thiem sta odpovedala nastop na močnem teniškem turnirju ATP masters 1000, ki ga bo prihodnji teden gostil Monte Carlo.

Zaradi nedavne operacije roke je lanski finalist Wimbledona Matteo Berrettini odpovedal tudi nastope na preostalih dveh mastersih 1000 v Madridu in Rimu. Zaradi operacije je manjkal tudi na turnirju v Miamiju, zdaj pa bi se moral vrniti, a očitno se mu je okrevanje po operaciji zavleklo.

"Odpoved nastopa na teh turnirjih, posebej tistega v Rimu, je bila težka odločitev. A zdravniki so mi svetovali daljši počitek in glede na vsa leta tenisa, ki me še čakajo, mislim, da sem se odločil prav," izjavo Italijana povzemajo svetovne agencije.

Dominic Thiem v zadnjem obdobju nima sreče z zdravjem. Foto: Guliverimage/Getty Images

Dominic Thiem pa je okreval po okužbi z novim koronavirusom in zmagovalec odprtega prvenstva ZDA iz leta 2020 očitno ni v pravi formi, da bi se že podal na enega od močnejših turnirjev v sezoni. Pred okužbo je imel namreč tudi težave s poškodbo zapestja, zaradi katere je v seriji ATP manjkal kar deset mesecev. Nato je nastopil na challengerju v Marbelli, kjer pa se je okužil.