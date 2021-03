Klepačeva v 2. krog Dubaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v 1. krogu konkurence dvojic na turnirju WTA v Dubaju skupaj z Indijko Sanio Mirza premagala Američanko Shelby Rogers in Kitajko Saisai Zheng s 6:1 in 6:3.

Klepačevo in Mirzo v osmini finala čakata boljši iz dvoboja med Britanko Eden Silva in Rosalie Van der Hoek ter Američanko Hayley Carter in Brazilko Luiso Stefani.

