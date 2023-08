Noskova prva finalistka v Pragi, nato je načrte prekinil dež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grkinja Maria Sakari in Američanka Coco Gauff sta finalistki teniškega turnirja WTA v Washingtonu, za zmago v moškem delu turnirja v Washingtonu se bosta pomerila Nizozemec Tallon Griekspoor in Britanec Daniel Evans, v Pragi pa se je na turnirju WTA v finale že uvrstila Čehinja Linda Noskova, drugi polfinale pa je bil zaradi dežja prekinjen pri vodstvu Japonke Nao Hibino s 5:2 v tretjem nizu.

Čehinja Linda Noskova, četrta nosilka teniškega turnirja v domači Pragi z nagradnim skladom 235.204 evrov, je v prvem polfinalu premagala Nemko Tamaro Korpatsch s 6:1 in 6:1. Drugi polfinale je prekinil dež in ga bodo nadaljevali v ponedeljek, ko je potem načrtovan tudi obračun za lovoriko.

Linda Noskova je prva finalistka turnirja v Pragi. Foto: Guliverimage

Japonka Nao Hibino je s 6:4 v drugem polfinalu dobila prvi niz, nato je Romunka Jaqueline Cristian s 7:6 (2) izenačila na 1:1. V tretji igri je s 5:2 povedla Japonka, ki je doslej osvojila dva turnirja WTA.

Osemnajstletna Noskova turnirja WTA še ni osvojila, šestkrat pa je bila najboljša na turneji ITF. Na slednjih je desetkrat zmagala petindvajsetletna Cristian, tudi ona še ni bila uspešna na turnirjih na najvišji ravni.

Oba polfinalna obračuna v Pragi so odpovedali že v soboto. Že tedaj so prireditelji turnirja v češki prestolnici sporočili, da bodo načrtovani dvoboji zaradi slabega vremena bržkone na sporedu v ponedeljek, kar izjemoma dovoljujejo tudi pravila Mednarodnega združenja teniških igralk WTA.

Grško-ameriški finale v Washingtonu

Grkinja je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 709.232 evrov premagala prvopostavljeno Američanko Jessico Pegula s 6:3, 4:6 in 6:2, medtem ko je bila Gauff boljša od Rusinje Ljudmile Samsonove s 6:3 in 6:3.

Osemindvajsetletna Grkinja bo v ameriški prestolnici naskakovala drugo turnirsko zmago po Rabatu 2019, komaj 19-letna Američanka pa četrto. Pred tem je bila lanska osmoljenka finalnega obračuna na odprtem prvenstvu Francije v Parizu najboljša v Aucklandu, Parmi in Linzu.

Daniel Evans Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nizozemsko-britanski moški teniški finale v Washingtonu

Za zmago v moškem delu teniškega turnirja v Washingtonu z nagradnim skladom 1.979.646 evrov se bosta pomerila Nizozemec Tallon Griekspoor in Britanec Daniel Evans. Prvi je v polfinalu izločil prvega nosilca, Američana Taylorja Fritza, s 3:6, 6:3 in 6:2, drugi pa Bolgara Grigora Dimitrova s 6:3 in 7:6 (4).

Sedemindvajsetletni Nizozemec bo v ameriški prestolnici naskakoval tretjo turnirsko zmago. Letos je že osvojil turnirja v indijski Puni in nizozemskem Rosmalnu, šest let starejši Britanec pa svojo drugo. Pred dvema letoma je osvojil turnir Murray River Open v avstralskem Melbournu.

- Washington, ATP (1.979.646 evrov):

- polfinale:

Tallon Griekspoor (Niz/12) - Taylor Fritz (ZDA/1) 3:6, 6:3, 6:2;

Daniel Evans (VBr/9) - Grigor Dimitrov (Bol/5) 6:3, 7:6 (4).



- Washington, WTA (709.232 evrov):

- polfinale:

Maria Sakari (Grč/4) - Jessica Pegula (ZDA/1) 6:3, 4:6, 6:2;

Coco Gauff (ZDA/3) - Ljudmila Samsonova (Rus/8) 6:3, 6:3.



- Praga, WTA:

- polfinale:

Linda Noskova (Češ/4) - Tamara Korpatsch (Nem) 6:1, 6:1;

Jaqueline Cristian (Rom) - Nao Hibino (Jap) 4:6, 7:6 (2), 2:5, prekinjeno zaradi dežja

Preberite še: