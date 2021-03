Kavčič in Rola najboljša v Zadru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Rola in Blaž Kavčič sta osvojila turnir v Zadru. Foto: Vid Ponikvar

Slovenca Blaž Kavčič in Blaž Rola sta zmagovalca turnirja dvojic na challengerju ATP v Zadru z nagradnim skladom 44.820 evrov. V finalu sta premagala slovaško navezo Lukaš Klein - Alex Molčan z 2:6, 6:2 in 10:3. Ljubljančan in Ptujčan sta prvič zmagala na tovrstnih turnirjih, za nagrado pa sta si razdelila 2670 evrov.