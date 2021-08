Rubljov izločil prvega nosilca, Zverev pa drugega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Andrej Rubljov in Alexander Zverev iz Nemčije bosta igrala v finalu teniškega mastersa v ameriškem Cincinnatiju. Na turnirju z nagradnim skladom 5,4 milijona dolarjev (približno 4,62 milijona evrov) je Rubljov, četrti nosilec, v prvem polfinalu presenetil rojaka Daniila Medvedjeva, Zverev, tretji igralec turnirja, pa je izločil drugega, Grka Stefanosa Cicipasa. Med dekleti sta se v finale prebili prvopostavljena Avstralka Ashleigh Barty.in Švicarka Jil Teichmann.

Alexander Zverev, tretji igralec turnirja, je izločil drugega, Grka Stefanosa Cicipasa, izid je bil 6:4, 3:6 in 7:6 (4). Doslej na šestih nastopih v Cincinnatiju Zverev ni dobil niti enega samega dvoboja, vedno je izpadel v prvih krogih.

Andrej Rubljov se bo meril za svojo prvo lovoriko na mastersih. Doslej je 23-letnik, sicer dobitnik zlate kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu v mešanih dvojicah, enkrat že igral v finalu na tovrstnih turnirjih. Letos je bil na peščeni podlagi od Moskovčana v Monte Carlu boljši Cicipas.

Rubljov bo v 13. finalu v karieri naskakoval deveto lovoriko, največjo doslej. Letos je sicer slavil v nizozemskem Rotterdamu, poražen pa je bil v finalu travnatega turnirja v nemškem Halleju. Rubljov je bil tokrat v drugem delu dvoboja boljši tekmec proti Medvedjevu. Doslej je na štirih medsebojnih obračunih vselej izgubil, osvojil pa ni niti niza. Nocoj je v Cincinnatiju prekinil oba uroka in slavil po dveh urah in 16 minutah.

Alexander Zverev se je uvrstil v finale. Foto: Guliverimage

Zverev pa je drugi polfinale dobil po dveh urah in 41 minutah boja. Olimpijski zmagovalec iz Tokia je tako pokazal dobro formo tudi pred zadnjim grand slamom, odprtim prvenstvom ZDA. V zadnjih osmih medsebojnih obračunih z Grkom je Nemec šestkrat izgubil, tudi prejšnjega na OP Francije v Parizu.

Cicipas je bil na dobri poti, da ta niz podaljša, saj je v odločilnem tretjem že povedel s 4:1, a se je Zverev vrnil za končni uspeh. Do njega je prišel kljub želodčnim težavam, zato ga je v drugem nizu na kratko pregledal zdravnik in mu v tretjem dal zdravilo.

Premor pa je zahteval tudi Cicipas za zamenjavo majice. Grk je šel, kar postaja zanj že nekakšna navada, nato v uvodnem nizu na stranišče. Premor je trajal kar osem minut. Nemec je šel do glavnega sodnika in mu med drugim dejal, da bi lahko v tem času tekmec dobil tudi nedovoljene nasvete trenerja prek telefona. Po dobljenem drugem nizu je Cicipas zahteval nov premor, a ga ni dobil. Kljub vsej tej drami pa sta se na koncu dvoboja tekmeca prijateljsko objela.

Avstralka proti Švicarki

Avstralka Ashleigh Barty bo v nedeljo igrala v finalu turnirja serije WTA 1000 v ameriškem Cincinnatiju. V polfinalu turnirja z nagradnim skladom 2,115 milijona dolarjev (približno 1,81 milijona evrov) je ugnala Nemko Angelique Kerber s 6:2, 7:5.

Ashleigh Barty je za zmago nad Nemko potrebovala 76 minut. Foto: Guliverimage

Petindvajsetletna Bartyjeva, letošnja zmagovalka Wimbledona, je za zmago in šesti finale na turnirjih serije WTA 1000 potrebovala uro in 16 minut. Predvsem v drugem nizu je pokazala psihično stabilnost in v dvoboju vse boljšo trikratno zmagovalko turnirjev za grand slam strla v odločilnih trenutkih drugega niza.

V nedeljo se bo Avstralka merila v 19. finalu na najvišji ravni, na svojem računu pa ima 12 lovorik. Letos je že petkrat igrala v finalu, poleg Wimbledona pa je dobila še turnir v Melbournu, Miamiju in Stuttgartu. Izgubila je le v finalu Madrida.

Za prvo lovoriko v Cincinnatiju se bo presenetljivo pomerila proti Švicarki Jil Teichmann, ki je v drugem polfinalu izločila Čehinjo Karolino Pliškovo. Teichmannova bo šele četrtič v karieri igrala v finalu turnirjev WTA. Predlani je zmagala v Pragi in Palermu, lani pa izgubila v Lexingtonu v ZDA. Po zmagi nad Pliškovo pa je ostala neporažena v vseh štirih letošnjih obračunih z igralkami prve deseterice svetovne lestvice.