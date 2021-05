Presenečenje! Naomi Osaka izpadla že v drugem krogu Madrida.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonka Naomi Osaka, druga teniška igralka svetovne lestvice, je izpadla že v drugem krogu turnirja v Madridu. Čehinja Karolina Muchova jo je premagala s 6:4, 3:6 in 6:1. Štiriindvajsetletna in 1,80 m visoka tenisačica iz Olomouca je na 20. mestu lestvice WTA.

Osaka je aktualna zmagovalka turnirjev za grand slam v Avstraliji in ZDA, na trdih podlagah je osvojila sedem turnirjev, nobenega pa še na peščenih igriščih, kot je na turnirju v španski prestolnici. A je v njej kljub temu pred dvema letoma igrala v četrtfinalu. Na peščena igrišča se je tokrat vrnila prvič po letu 2019 in nastopu na odprtem prvenstvu Francije.

Čehinja Karolina Muchova, ki se je šele prejšnji teden prebila na 20. mesto računalniške lestvice, jo je premagala s 6:4, 3:6 in 6:1. Foto: Guliverimage

Muchova se je šele prejšnji teden prvič prebila v najboljšo dvajseterico igralk sveta, na OP Avstralije v Melbournu pa je na začetku leta igrala v polfinalu.

Basilašvili v Münchnu do pete turnirske zmage

Gruzijec Nikoloz Basilašvili je zmagovalec teniškega turnirja ATP v Münchnu. Devetindvajsetletni igralec iz Tbilisija in peti nosilec turnirja z nagradnim skladom 419.000 evrov je v današnjem velikem finalu po uri in 28 minutah premagal sedmopostavljenega Nemca Jan-Lennarda Struffa s 6:4 in 7:6 (5).

Basilašvili je v bavarski prestolnici dosegel peto turnirsko zmago, pred tem je dvakrat slavil v Hamburgu ter po enkrat v Pekingu in Dohi.

München, ATP (419.00 evrov), finale: Nikoloz Basilašvili (Gru/5) - Jan-Lennard Struff (Nem/7) 6:4, 7:6 (5).

