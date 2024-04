Zidanškova v Kolumbiji izpadla v prvem krogu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu turnirja serije WTA 250 v Bogoti z nagradnim skladom 248.485 evrov. Šestindvajsetletna Konjičanka je morala priznati premoč Američanki Hailey Baptiste, ki je slavila s 6:2, 4:6, 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in 13 minut.

Zidanšek, trenutno 127. igralka lestvice WTA, je v prvem nizu dvakrat izgubila servis, sama pa ni izkoristila treh priložnosti za povratek v prvi niz. V drugem je zaigrala bolje in v tretji igri dosegla "break". Prednost je nato zadržala, ob koncu pa rešila tudi dve žogici za povratek Američanke.

Tretji niz se je začel z odvzemom servisa za obe igralki. In medtem ko Zidanšek v tretji igri ni izkoristila svojih priložnosti, je 96. igralka sveta Baptiste v četrti vnovič vzela servis Slovenki in povedla s 3:1 ter prednost zadržala do konca dvoboja. Zidanšek je imela v deveti igri odločilnega niza tri priložnost za povratek, a je vse zapravila.

Za nekdanjo polfinalistko OP Francije je bil to peti poraz na prav toliko tekmah na najvišji ravni turnirjev serije WTA to sezono. Zadnjo zmago med posameznicami je zabeležila v drugem krogu lanskih kvalifikacij za nastop na OP ZDA.

Pretekli teden je sicer Konjičanka na turnirju nižjega ranga WTA 125 v mehiškem San Luis Potosiju z Madžarko Anno Bondar osvojila turnir med dvojicami.

Na turnirju v Bogoti bo med dvojicami nastopila še ena Slovenka Dalila Jakupović. Triintridesetletnico skupaj z Američanko Sabrino Santamaria čaka dvoboj proti Američankama Baptiste in Whitney Osuigwe. Med posameznicami je Jakupović v kolumbijski prestolnici izpadla v prvem krogu kvalifikacij.