Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V dvoboju med Raducanujevo in Friedsamovo je bilo v prvem nizu kar sedem odvzemov servisa. Britanka je imela štiri zaključne žogice pri vodstvu s 5:3 in 5:4, a se je Nemka vrnila in niz dobila s 7:5.

Raducanujeva je med odmorom zahtevala zdravniško pomoč za levo stegensko mišico, nato pa zaigrala bolje in drugi niz osvojila brez izgubljene igre. V tretjem sta bili tekmici vnovič bolj izenačeni in hkrati zaigrali najbolje v dvoboju, na koncu pa je odločil "break" Nemke v osmi igri.

Nemka je Britanko premagala s 7:5, 0:6, 6:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Preostala dva današnja obračuna sta dobili Francozinja Diane Parry in Čehinja Katerina Siniakova. Prva je nekoliko presenetljivo ugnala deveto nosilko Anastasijo Potapovo iz Rusije s 7:6 (2), 6:4, Čehinja, sicer skupaj z rojakinjo Barboro Krejčikovo zmagovalka nedavnega turnirja dvojic na OP ZDA, pa je bila boljša od Britanke Jodie Burrage s 7:5, 6:1.

Diane Parry je izločila deveto nosilko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Klepačeva na delu v dvojicah

Za konec današnjega sporeda na osrednjem igrišču sledi še dvoboj dvojic, prav tako s slovenskim pridihom. Andreja Klepač in Laura Siegemund iz Nemčije se bosta kot prvi nosilki pomerila proti Britanki Harriet Dart in Rusinji Aleksandri Panovi. Zmagovalko tega obračuna v polfinalu čaka ukrajinsko-češka naveza Marta Kostjuk/Tereza Martincova.

Andreja Klepač se bo skupaj z Lauro Siegemund iz Nemčije za polfinalno vstopnico pomerila z Britanko Harriet Dart in Rusinjo Aleksandro Panovo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Edini preostali današnji dvoboj dvojic je dobila špansko-slovaška naveza Cristina Bucsa/Tereza Mihalikova. Premagali sta Rusinji Potapovo in Jano Sizikovo s 7:6 (4), 0:6, 10:6.