Frech je v dveh nizih premagala četrto nosilko Caroline Garcia iz Francije s 7:6 (4), 7:5. Poljakinja bo zaigrala v svojem drugem finalu na turnirjih WTA najvišje ravni, potem ko je letos v finalu turnirja serije WTA 250 v Pragi izgubila proti rojakinji Magdi Linette. S turnirjev nižje ravni challenger WTA 125 ima en naslov iz leta 2021. Šestindvajsetletna Frech, ki je turnir v Mehiki začela kot 43. igralka sveta, si je z uvrstitvijo v finale že zagotovila preboj med 40 najboljših na ponedeljkovi posodobljeni svetovni lestvici WTA.

"Trenutno je težko opisati občutke, v sebi imam veliko čustev," je dejala presrečna Frech po uvrstitvi v svoj prvi veliki finale. "To je moj prvi finale na turnirjih WTA 500, zato je res nekaj posebnega. To je velik korak zame."

Dvaindvajsetletna Gadecki do tega tedna še nikoli ni prišla v četrtfinale turnirjev WTA. Kot 152. igralka sveta je komaj tretja najnižje uvrščena igralka, ki se je letos uvrstila v finale turnirjev WTA in se bo prvič prebila med 100 najboljših, ko bo v ponedeljek objavljena nova lestvica.

"Ta teden je bil poseben in biti med 100 najboljših je neverjetno in nekaj, za kar sem si prizadevala vso svojo kariero. Moj načrt igre je bil v resnici samo igrati tako, kot sem vedno igrala, agresivno, in zdi se mi, da mi je to danes uspelo," je dejala Gadecki.

Gadecki in v Zagrebu rojena Ajla Tomljanović sta edini avstralski finalistki na letošnji turneji WTA. Gadecki lahko postane prva avstralska zmagovalka katerega od turnirjev WTA, odkar je nekdanja prva igralka sveta Ashleigh Barty osvojila OP Avstralije 2022 tik pred upokojitvijo.