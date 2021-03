Rus v Marseillu upravičil vlogo favorita

Rus Danil Medvedjev je upravičil vlogo prvega nosilca in v Marseillu prišel do prvega naslova v 2021. V finalu turnirja Open 13 Provence ATP 250 z nagradnim skladom 334.240 evrov je premagal domačina Pierra Huguesa Herberta s 6:4, 6:7 in 6:4.

Za 25-letnega Medvedjeva je to deseti naslov v karieri in druga lovorika letos, potem ko je februarja popeljal Rusijo do naslova na pokalu ATP v Melbournu.

Medvedjev se bo v ponedeljek na novi lestvici ATP povzpel na drugo mesto in tako prvič po skoraj šestnajstih letih prekinil vladavino velike četverice - Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray - tik pod vrhom razpredelnice. Zadnjemu, ki je to uspelo, je bil Avstralec Lleyton Hewitt julija 2005.

Pierre Hugues Herbert, ki je turnir začel na 93. mestu na svetu, ostaja brez naslova ATP, z nastopom v finalu pa bo svojo uvrstitev izboljšal za približno dvajset pozicij.

Sara Sorribes Tormo je zmagovalka turnirja v Mehiki. Foto: Guliverimage

Španka Sara Sorribes Tormo zmagala v Guadalajari

Španka Sara Sorribes Tormo je zmagala na teniškem turnirju WTA v Guadalajari v Mehiki. V finalu je četrta nosilka za svojo prvo turnirsko zmago premagala Kanadčanko Eugenie Bouchard s 6:2 in 7:5.

Nekdanja peta igralka sveta Eugenie Bouchard je v polfinalu izločila italijansko kvalifikantko Elisabetto Cocciaretto. Sorribesova, 71. igralka z lestvice WTA, se je prvič v karieri prebila v finale turnirja WTA, v polfinalu je ugnala drugo nosilko Čehinjo Marie Bouzkovo.

Na turnirju v Mehiki z nagradnim skladom 235 tisoč dolarjev sta nastopili tudi dve slovenski igralki, vendar sta tako Tamara Zidanšek kot Kaja Juvan obstali že v drugem krogu.

Prvi nosilec Garin in Bagnis v finalu na turnirju v Čilu

Na teniškem turnirju ATP v Santiagu de Chile (272.700 evrov nagradnega sklada) bosta v finalu igrala Argentinec Facundo Bagnis in domačin Christian Garin. Slednji je prvi nosilec in je v polfinalu ugnal Kolumbijca Daniela Galana s 6:4 in 6:3. V drugem, argentinskem polfinalu, pa je Bagnis presenetil osmega nosilca Federica Delbonisa s 7:5 in 6:3.

Guadalajara

- finale:

Sara Sorribes Tormo (Špa/4) - Eugenie Bouchard (Kan) 6:2, 7:5.



Santiago de Chile

- polfinale:

Christian Garin (Čil/1) - Daniel Galan (Kol) 6:4, 6:3;

Facundo Bagnis (Arg) - Federico Delbonis (Arg/8) 7:5, 6:3.