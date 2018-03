Fenomen Federerja: tako popolno je v karieri serviral le še štirikrat

Teniški globus, 14. marec

Na prvem letošnjem teniškem mastersu v Indian Wellsu so znani vsi četrtfinalisti. Prvi nosilec Roger Federer je v osmini finala po predstavi, na kateri je blestel z začetnim udarcem, izločil Francoza Jeremyja Chardyja in se približal najboljšemu začetku sezone v karieri. To je bila že njegova 15. zaporedna zmaga v tem letu.