Pegula v polfinalu zaustavila prvo igralko sveta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletna ameriška teniška igralka Jessica Pegula je na kakovostnem turnirju v Montrealu v polfinalu presenetila prvo nosilko in igralko na jakostni lestvici WTA. Poljakinjo Igo Swiatek je po dveh urah in 30 minutah premagala s 6:2, 6:7 (4) in 6:4.

Njena tekmica v finalu kanadskega turnirja z nagradnim skladom 2,534 milijona evrov še ni znana, drugi polfinalni dvoboj med Kazahstanko Eleno Ribakino in Rusinjo Darjo Kasatkino je bil odpovedan zaradi dežja in bo na sporedu drevi ob 19.30 po slovenskem času.

Sinner in De Minaur za zmago v Torontu

Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex De Minaur sta finalista teniškega turnirja ATP v Torontu. Sedmopostavljeni Italijan je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 6.928.060 evrov premagal Američana Tommyja Paula s 6:4 in 6:4, Avstralec pa je bil boljši od Španca Alejandra Davidovicha s 6:1 in 6:3.

Jannik Sinner se bo v finalu Toronta pomeril z Alexom De Minaurom. Foto: Reuters

Enaindvajsetletni Italijan bo v največjem mestu v Kanadi naskakoval osmo turnirsko zmago in drugo v tem letu po Montpellieru. Pred tem je dvakrat slavil v Sofiji in po enkrat v Melbournu, Washingtonu, Antwerpnu in Umagu.

Tri leta starejši teniški igralec iz "dežele tam spodaj" bo prav tako skušal doseči osmo turnirsko zmago po dveh zmagoslavjih v Atlanti ter po eni v Acapulcu, Eastbournu, Antalyi, Zhuhaiju in Sydneyju.