Đoković, Ruud in Rubljov zanesljivo v osmino finala

Na teniškem mastersu v Parizu, kjer bodo razdelili še zadnje vstopnice za zaključni turnir v Torinu, je sedmi nosilec Andrej Rubljov s 6:2 in 6:3 premagal Johna Isnerja in napredoval v osmino finala. Tudi šesti nosilec turnirja, Srb Novak Đoković, v drugem krogu ni imel večjih težav, Američana Cresseyja je odpravil v dveh nizih s 7:6 in 6.4. Tudi tretji nosilec, Norvežan Casper Ruud, se je prebil v osmino finala.