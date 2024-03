Podelili slovenske teniške oskarje za leto 2023

Nagrado za najboljšega trenerja leta je prejel Sašo Pistotnik, ki skrbi za Veroniko Erjavec, Petrolov up leta 2023 pa je postal Svit Suljić.

Tamara Zidanšek je najboljša teniška slovenska igralka leta 2023. Foto: Reuters

Posebno nagrado je prejela tudi slovenska ženska reprezentanca, ki je lani dosegla zgodovinski mejnik. Uvrstila se je na zaključni turnir pokala Billie Jean King in se v konkurenci 12 najboljših ekip v Sevilli uvrstila v polfinale.

V kategoriji do 12 let sta nagradi prejela Mark Pavčič in Brina Milovanović Stamejčič (oba Spin Medvode), v kategoriji do 14 let Svit Suljić (Breskvar) in Veritsa Yaneva (Brežice), do 16 let Gašper Matijašič in Sara Mihelčič (oba Center Court), v kategoriji do 18 let pa Matic Križnik (AS Litija) ter Ela Nala Milić (Center Court).