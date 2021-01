Teniška zveza ni ugodila pritožbi Jastremske zaradi dopinga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je bila 7. januarja začasno suspendirana zaradi pozitivnega dopinškega testa, nakar se je na to odločitev pritožila, Mednarodna teniška zveza (ITF) pa je danes sporočila, da njeni pritožbi ni ugodila. Jastremska, ki se na to odločitev lahko še pritoži, tako ostaja začasno suspendirana.

Dvajsetletna Jastremska, ki je ta čas v karanteni v Melbournu, tako zelo verjetno ne bo mogla nastopiti na odprtem prvenstvu Avstralije, ki bo med 8. in 21. februarjem. Pred tem bi morala biti uspešna v pritožbi nacionalni teniški zvezi, Svetovni protidopinški organizaciji (Wada) ali Mednarodni športni arbitraži (Cas).

Mlada Ukrajinka, 29. igralka sveta, je bila nenajavljeno testirana 24. oktobra lani, v njenem vzorcu pa so našli sledi prepovedanega mesterolona. Doslej je osvojila tri turnirske naslove, in sicer v Hongkongu (2018), Hua Hinu (2019) in Strasbourgu (2019).