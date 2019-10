Tako mladih polfinalistov ni bilo že 20 let

Na turnirju serije masters v Šanghaju bosta danes na sporedu polfinalna dvoboja, a to leto brez največjih igralcev zadnjega časa. V prvem polfinalu bosta igrala Stefanos Cicipas in Daniil Medvedev, v drugem pa Matteo Berrettini in Aleksander Zverev.

Prvič v zadnjih dvajsetih letih (Hamburg 1999), se je zgodilo, da so se v polfinale turnirja serije masters uvrstili igralci, mlajši od 24 let, potem ko sta se v petek v četrtfinalu presenetljivo poslovila Novak Đoković in Roger Federer. So to končno prvi znaki, da so se začeli v ospredje prebijati mlajši igralci?

Kot prva se bosta v soboto udarila Stefanos Cicipas in Daniil Medvedev, šesti in tretji nosilec turnirja. Igralca sta se do zdaj pomerila štirikrat in vsakokrat se je zmage veselil Medvedev. Cicipas, ki je v petek izločil Novaka Đokovića, je priznal, da mu igra ruskega igralca ne ustreza.

Aleksander Zverev v četrtfinalu izločil Rogerja Federerja. Foto: Guliver/Getty Images

Drugi polfinalni obračun pa bosta igrala Matteo Berrettini in Aleksander Zverev. Zadnji je kriv, da je v petek Roger Federer spakiral kovčke. Matteo Berrettini je ravno tako v tem tednu pokazal izjemen tenis. Ta je v petek v dveh nizih odpravil Dominica Thiema, četrtega nosilca turnirja. Zverev in Berrettini sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1.