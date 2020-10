Swiatekova z zmago v Parizu v top 20, Hercogova 52.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bartyjeva, ki ni nastopila ne v New Yorku ne v Parizu, kjer bi morala braniti naslov, na vrhu ostaja zaradi zamrznjenega točkovanja v času koronavirusne pandemije, s čimer ohranja 1462 točk prednosti pred Romunko Simono Halep na drugem mestu.

Tudi tretje mesto je ohranila Japonka Naomi Osaka, ki ima 5780 točk, le 20 točk za njo je zdaj Keninova. Swiatekova je po zmagi na OP Francije napredovala s 54. na 17. mesto.

Najboljša Slovenka ostaja Hercogova, ki je izgubila pet mest in je zdaj 52. Tamara Zidanšek je izgubila štiri pozicije in je 87. Na robu stoterice pa je do najboljše uvrstitve v karieri prišla 19-letna Kaja Juvan, ki zaseda 101. mesto.

* Lestvica WTA (12. oktober):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 8717 točk

2. (2) Simona Halep (Rom) 7255

3. (3) Naomi Osaka (Jap) 5780

4. (6) Sofia Kenin (ZDA) 5760

5. (5) Jelina Svitolina (Ukr) 5260

6. (4) Karolina Pliškova (Češ) 5205

7. (7) Bianca Andreescu (Kan) 4555

8. (11) Petra Kvitova (Češ) 4516

9. (8) Kiki Bertens (Niz) 4505

10. (9) Serena Williams (ZDA) 4080

...

52. (47) Polona Hercog (Slo) 1310

87. (83) Tamara Zidanšek (Slo) 840

101.(103) Kaja Juvan (Slo) 733

242.(241) Dalila Jakupovič (Slo) 266

394.(391) Nina Potočnik (Slo) 122

...