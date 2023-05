Sprememba v trenerskem štabu Cicipasa

Avstralec Mark Philippoussis ni več trener petega igralca sveta Stefanosa Cicipasa, je nekdanji teniški zvezdnik sporočil prek družbenih medijev. Philippoussis se je pridružil Cicipasovemu očetu Apostolosu v trenerski loži v drugi polovici lanske sezone in letos pomagal Grku priti do finala na odprtem prvenstvu Avstralije.

Cicipas, ki ga je januarja na uvodnem grand slamu v Melbournu v finalu zaustavil Srb Novak Đoković, je pred tem večkrat pohvalil vpliv, ki ga je imel nanj "modrec" Philippoussis.

Toda 46-letni Philippoussis, nekdanji finalist Wimbledona in OP ZDA, ki ima grške korenine, je nekaj dni pred začetkom odprtega prvenstva Francije na Instagramu zapisal, da je partnerstva s Cicipasom konec. Zakaj, ni pojasnil.

"Hvala za priložnost, da sem bil del tvoje ekipe," je zapisal Philippoussis: "To je bila odlična vožnja in izkušnja in ponosen sem na to, kar smo skupaj dosegli v kratkem času, ki smo ga imeli. Želim ti zdravje, srečo in uspeh v prihodnosti, na igrišču in zunaj njega!"

Cicipasov oče tako ostaja njegov glavni trener.