Na finalnem teniškem turnirju ATP je na sporedu tretji dan dvobojev. Sprva se bosta pomerila Daniil Medvedjev in Alex de Minaur, v večernem delu pa bosta igrala Jannik Sinner in Taylor Fritz.

V uvodnih dveh dneh turnirja smo videli nekaj zelo kakovostnega tenisa in tudi že prvo presenečenje, ko je uvodni dvoboj izgubil Carlos Alcaraz.

Tretji dan se v skupini Ilie Nastase obetata znova dva zanimiva dvoboja. V popoldanskem terminu bosta igrala Daniil Medvedjev in Alex de Minaur. Oba sta uvodni dvoboj izgubila, predvsem je rahle živce pokazal Rus, ki se je znesel nad mikrofonom in metal lopar. Igralca se dobro poznata, odigrala sta že devet medsebojnih dvobojev. Rezultat je v korist Medvedjeva, ki vodi s 6:3.

Večerno poslastico bosta uprizorila Jannik Sinner in Taylor Fritz. V uvodnem dvoboju sta oba igrala vrhunski tenis, a v tokratnem dvoboju bo vendarle favorit Sinner, prvi igralec sveta, ki po dolgem času igra pred domačim občinstvom. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje, vsi trije pa so pripadli 23-letnemu Italijanu.

Skupina Ilie Nastase, 2. krog:



14.00 Daniil Medvedjev (Rus, 4) - Alex de Minaur (Avs, 7)

20.30 Jannik Sinner (Ita, 1) - Taylor Fritz (ZDA, 5)

Lestvici

Skupina Ilie Nastase Jannik Sinner (Ita) 1 zmaga – 0 porazov

Taylor Fritz (ZDA) 1 – 0

Alex de Minaur (Avs) 0 – 1

Daniil Medvedjev (Rus) 0 – 1 Skupina John Newcombe Casper Rudd (Nor) 1 zmaga – 0 porazov

Alexander Zverev (Nem) 1 – 0

Andrej Rubljev 0 – 1

Carlos Alcaraz (Špa) 0 – 1 *Igralci so razdeljeni v dve skupini in v vsaki skupini bodo igrali vsak z vsakim. Najboljša dva iz vsake skupine se bosta nato uvrstila v polfinale. Zmagovalec iz vsake skupine bo igral z drugouvrščenim iz druge skupine. Zmagovalca polfinala bosta nato igrala v velikem finalu.

