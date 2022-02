Španec v Dohi do jubilejne desete turnirske zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški igralec Roberto Bautista Agut je zmagovalec turnirja v Dohi. Triintridesetletni Španec je v današnjem finalu turnirja z nagradnim skladom 1,071 milijona dolarjev premagal Gruzijca Nikolosa Basilašvilija s 6:3 in 6:4 ter dosegel jubilejno deseto turnirsko zmago.

Bautista Agut je v Katarju drugič zmagal po letu 2019. Pred tem je tudi dvakrat osvojil turnirja v Aucklandu, po enkrat pa je slavil v Den Boschu, Stuttgartu, Sofiji, Chennaiju, Winston-Salemu in Dubaju.

Jelena Ostapenko do končne zmage v Dubaju

Latvijska teniška igralka Jelena Ostapenko je v finalu turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 703.580 dolarjev danes premagala Rusinjo Veroniko Kudermetovo s 6:0 in 6:4. Za 24-letno teniško igralko iz Rige, zmagovalko odprtega prvenstva Francije v Parizu leta 2017, je to peta turnirska zmaga. Poleg zmagoslavja na Rolandu Garrosu je pred letošnjim tekmovanjem v Združenih arabskih emiratih osvojila tudi turnirje v Eastbournu, Luxembourgu in Seulu.

Izidi:

Doha, ATP (1,071 milijona dolarjev):

- finale:

Roberto Bautista Agut (Špa/2) - Nikolos Basilašvili (Gru/3) 6:3, 6:4;



Dubaj, WTA (703.580 dolarjev):

- finale:

Jelena Ostapenko (Lat) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:0, 6:4.