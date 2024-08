Sonego prepričljivo do naslova na turnirju v Winston-Salemu

Italijan Lorenzo Sonego je zmagovalec teniškega turnirja ATP serije 250 v Winston-Salemu v ameriški zvezni državi Severni Karolini z nagradnim skladom 785.000 evrov. Sonego je za četrti naslov, drugega na trdi podlagi, v finalu prepričljivo s 6:0, 6:3 premagal domačina Alexa Michelsena. To je bilo njuno prvo srečanje na turnirjih ATP.

Devetindvajsetletni Italijan Lorenzo Sonego, sicer deseti nosilec, je v polfinalu premagal Belgijca Davida Goffina s 6:3 in 6:2.

Enajsti nosilec Michelsen, ki je na 52. mestu lestvice ATP, pa se je v svoj tretji finale na turnirjih ATP uvrstil, potem ko mu je v drugem nizu Španec Pablo Carreno Busta dvoboj predal. Američan, ki ravno danes slavi 20. rojstni dan, je do takrat vodil s 7:6 (5) in 2:1.

Italijan, trenutno 58. igralec na svetovni lestvici, je zaigral v šestem finalu v karieri, od tega je štirikrat slavil, pred Winston-Salemom je slavil tudi leta 2019 v Antalyi, leta 2021 v Cagliariju in leta 2022 v Metzu.

"To je bil res en nor teden zame, za mojo ekipo in mojo družino," je dejal Sonego. "Vsak dan sem prikazal svojo igro. Res sem ponosen nase. Užival bom v tem trenutku s svojo ekipo, nato pa bom začel razmišljati o odprtem prvenstvu ZDA."

Italijan je po podatkih spletne strani ATP postal šele 11. igralec, ki je osvojil naslove na trdi podlagi na zunanjem igrišču in v dvorani, na pesku in na travi.

Winston-Salem, ATP 250 (785.000 evrov):

- finale:

Lorenzo Sonego (Ita/10) : Alex Michelsen (ZDA/11) 6-0, 6-3.

