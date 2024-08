Devetnajstletna Linda Noskova v Monterreyu do uspeha kariere

Linda Noskova je do uspeha kariere prišla v tretjem finalu na turneji WTA, tretjem finalu na trdi podlagi, lani se je dvakrat prebila v finale, v Adelaidi jo je ustavila Belorusinja Arina Sabalenka, v Pragi pa Japonka Nao Hibino.

"Že nekaj časa čakam na naslov ali na pokal, zato je bil ta teden neverjeten občutek zmagati na tako velikem turnirju tukaj," je po zmagi dejala Noskova, 35. igralka sveta.

Čehinja je potrebovala eno uro in 49 minut, da se je ubranila 57. igralke sveta iz Nove Zelandije Lulu Sun. To je bil prvi finale za Sunovo, katere oče je iz Hrvaške in ima poleg novozelandskega še švicarsko državljanstvo. Sun, ki je bila rojena kot Lulu Radovčić in je nastopala tudi za Hrvaško, je kasneje prevzela priimek kitajske matere.

"Igrali sva odličen tenis," je dejala Noskova. "Njen forehand je bil res ubijalski, zato sem se mu skušala čim bolj izogibati. Vendar je bilo včasih težko, še posebej, ko sem imela v tiebreaku zaostanek 4:6. Vesela sem, da mi je uspelo to spremeniti v mojo korist."

Noskova se je letos uvrstila tudi v svoj prvi četrtfinale na turnirjih za grand slam, na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je na poti do četrtfinala v tretjem krogu premagala prvo igralko sveta Poljakinjo Igo Swiatek. Noskova se vzpenja po lestvici, odkar je leta 2021 osvojila naslov mladinske prvakinje na mladinskem Roland Garrosu.

Monterrey, WTA 500 (832.992 evrov):

- finale:

Linda Noskova (Češ/6) : Lulu Sun (NZl) 7:6 (6), 6:4.

