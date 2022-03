Šok: pravljica Rafaela Nadala začasno končana

Od štiri- do šesttedenska odsotnost pomeni, da bo imel 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam zelo malo časa za pripravo na naslednji veliki turnir Rolland Garros v Parizu, ki je na sporedu 22. maja.

"To res ni dobra novica, tega nisem pričakoval. Uničen in žalosten sem, ker sem po dobrem začetku sezone pomemben del leta dočakal z zelo dobrimi občutki in dobrimi rezultati. Poskušal bom ohraniti potrpežljivost in trdo bom delal za to, da okrevam. Še enkrat hvala vsem za podporo," je svojim navijačem sporočil Nadal, ki je v sezoni 2022 vknjižil kar 20 zaporednih zmag.

Nadal je že po nedeljskem porazu v finalu turnirja v Indian Wellsu tožil zaradi težav z dihanjem.

