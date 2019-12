Söderling teniški selektor Švedske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna naloga enega od redkih igralcev, ki je v Parizu premagal Rafaela Nadala, to se je zgodilo leta 2010, ko je nato izgubil finale proti Rogerju Federerju, bo popeljati reprezentanco na zaključni turnir Davisovega pokala, na katerem Švedska letos, ko so igrali po prenovljenem sistemu, ni sodelovala. Usoden je bil poraz v kvalifikacijah proti Kolumbiji.

Švedi so Davisov pokal dobili sedemkrat, zadnjič leta 1998, ko so zanjo igrali Magnus Norman, Magnus Gustafsson, Jonas Bjoerkman in Nicklas Kulti.