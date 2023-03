Slovenki izpadli že v kvalifikacijah Miamija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petindvajsetletna Tamara Zidanšek, 112. na lestvici WTA, je proti 149. igralki na svetu Mirjam Björklund izgubila po uri in 53 minutah igre s 3:6, 6:3 in 4:6. V letu 2023 je dobila enajst dvobojev, osem pa izgubila. V prvem krogu kvalifikacij je bila boljša od Španke Marine Bassols Ribere s 7:6 in 6:0.

Kaja Juvan (143. igralka sveta) je drugi turnir zapored pokleknila na zadnji stopnički pred glavnim delom turnirja. V Indian Wellsu je v drugem krogu kvalifikacij izgubila proti Olgi Danilović iz Srbije, tokrat pa ni bila kos 200. igralki na svetu Storm Hunter, ki je zmagala s 6:4, 6:3. Juvanova je bila v uvodnem nastopu v Miamiju prepričljivo boljša od tretje nosilke kvalifikacij, Američanke Katie Volynets.