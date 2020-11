Šlo naj bi za golo preživetje, a dekleta pritegnejo pozornost

Velikokrat lahko beremo o vrtoglavih zneskih v profesionalnem tenisu, a do največjega kosa pogače pridejo samo najboljši. V zadnjem času pa se oglašajo teniške igralke, ki so vse prej kot zadovoljne s trenutnim položajem v tenisu.

Včeraj smo pisali o tem, kaj se dogaja v moškem tenisu. Novak Đoković ter Rafael Nadal in Roger Federer so se namreč znašli na nasprotnih bregovih glede novega združenja teniških igralcev (PTPA). V novem združenju naj bi se zavzemali za bolj enakopravno razporejen denar iz denarnih skladov, po spletu pa je medtem zaokrožil zapis, da svet igralcev ATP želi, da se v kvalifikacijah in prvem krogu turnirjev zmanjšajo zneski.

Novak Đoković ter Rafael Nadal in Roger Federer so znašli na nasprotnih bregovih. Foto: Gulliver/Getty Images

Za združitev obeh turnej se je zavzemal že Roger Federer

Vse glasnejše so nekatere teniške igralke. Te poudarjajo, da jim je v teh časih še težje. Čeprav so se razlike med moškim in ženskim tenisom zmanjšale (na turnirjih za grand slam so nagrade enake, op. p.), dekleta še vedno niso zadovoljna s svojim statusom. Pred časom je Roger Federer z objavo na Twitterju dvignil precej prahu, ko je namignil, da bi se lahko moška in teniška turneja združili. Po besedah vodilnih ljudi pogovori o tem potekajo že nekaj časa, kdaj se bo to uresničilo, pa je drugo vprašanje.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

"Mislim, da lahko združimo obe turneji." Foto: Guliver/Getty Images

"Moč je v enotnosti"

O statusu ženskih teniških igralk se je razgovorila Francesca Sciavone, nekdanja teniška igralka in zmagovalka OP Francije iz leta 2010. "Razlika v nagradah je ogromna. Več denarja ko bomo našli, več bodo lahko teniške igralke investirale vase, v svoje ekipe, trenerje, fizioterapevte. Moč je v enotnosti," je prepričana danes 40-letna Sciavonejeva, ki verjame, da ima ženski tenis določene stvari, ki jih moški nima.

Dekleta po njenem mnenju privabijo sponzorje

"Jasno je, da ne moremo servirati s hitrostjo 220 kilometrov na uro, imamo pa druge prednosti. Mislim, da lahko združimo obe turneji. Dekleta pritegnejo pozornost na televiziji in internetu. Po mojem mnenju je ženski tenis zanimiveje spremljati. Prav tako zadnja leta ženski tenis privlači sponzorje," je za L'Espresso dodala nekdanja četrta igralka sveta.

"Ko govorimo o enakopravnosti v tenisu, se samo nasmejim." Foto: Guliver/Getty Images

Srce jo zaboli, ko pogleda razpored

Zelo so odmevale besede Alize Cornet, danes 53. teniške igralke sveta, ki prav tako želi večjo enakopravnost v primerjavi z moškim tenisom. Letos je zaradi pandemije odpadla azijska turneja, na kateri se obračajo visoki zneski. To bo številnim igralkam povzročalo velike finančne težave in po besedah 30-letne Francozinje se nekatere izmed njih borijo za golo preživetje.

"Močno smo odvisne od denarja, ki ga dobimo na azijski turneji. Če sem prav razumela, finalni turnir v Shenzenu predstavlja velik odstotek financ na turneji WTA. Manjši turnirji niso tako dobičkonosni. Srce me zaboli, ko pogledam razpored moških in potem našega. Ko govorimo o enakopravnosti v tenisu, se samo nasmejim," je bila brez dlake na jeziku Cornetova, ki pravi, da je zaskrbljena zaradi stanja v ženskem tenisu.

Foto: Gulliver/Getty Images

Skrbi jo za nekatere igralke

"Najboljše igralke lahko zaslužijo na turnirjih za grand slam, igralke, ki so zunaj prve stoterice, pa težko pridejo v glavni žreb in pogosto izpadejo v prvem krogu. Skrbi me za igralke, ki so odvisne od manjših turnirjev," je še za L'equipe povedala igralka, ki ima v svoji vitrini šest lovorik s turnirjev za grand slam.