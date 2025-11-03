Sinner spet številka 1, v igri še zadnje mesto za masters

Italijan Jannik Sinner je dan po zmagi na mastersu 1000 v Parizu na svetovni lestvici ATP prevzel prvo mesto od Španca Carlosa Alcaraza. V igri pa ostaja še zadnja vstopnica za sklepni turnir sezone v Torinu.

Na zadnjem velikem turnirju sezone so se na končni masters uvrstili še trije od zadnjih štirih igralcev: Ben Shelton, Taylor Fritz in Alex De Minaur. Ti so se na seznamu za Torino (9. - 16. november) pridružili Alcarazu, Sinnerju, Alexandru Zverevu in Novaku Đokoviću.

Za osmo in zadnje mesto pa se bosta ta teden pomerila Felix Auger-Aliassime in Lorenzo Musetti. Kanadčan, finalist v Parizu, bo igral na turnirju v Metzu, Italijan pa bo nastopil v Atenah.

Auger-Aliassime je v odlični formi ob koncu sezone, saj je v Parizu odigral svoj peti finale sezone in drugega na zadnjih treh turnirjih. S tem je favorit za nastop na sklepnem turnirju ATP najboljših osmih igralcev na svetu.

Z uspehom v Parizu si je priigral še dve mesti in se povzpel nazaj na osmo mesto na svetovni lestvici, le dve zaostaja za svojo najvišjo uvrstitvijo v karieri (leta 2022).

Nemec Zverev, ki je v Parizu branil naslov, letos pa izgubil v polfinalu, ohranja tretje mesto na lestvici ATP. Peti ostaja Srb Đoković.

Slovenija ima le dva igralca med prvih tisoč na svetovni lestvici. Bor Artnak je 466., Filip Jeff Planinšek je sto mest nižje na 565. mestu, Sebastian Dominko pa je zabeležil velik padec po lestvici in ni več član prve tisočerice.

Lestvica ATP (3. november): 1. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500 točk 2. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.250 3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5560 4. (4.) Taylor Fritz (ZDA) 4375 5. (5.) Novak Đoković (Srb) 4580 6. (7.) Ben Shelton (ZDA) 3970 7. (6.) Alex De Minaur (Avs) 3935 8. (10.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3935 9. (8.) Lorenzo Musetti (Ita) 3685 10. (9.) Casper Ruud (Nor) 3235 ... 466. (465.) Bor Artnak (Slo) 92 565. (590.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 69 ...

Preberite še: