Sestra Rafela Nadala razkrila, kje bi njen brat najraje živel

Španec na otoku, kjer se je rodil, trenira že od vsega začetka. Leta 2016 je tam ustanovil tudi svojo teniško akademijo. "Čeprav že od majhnega veliko potuje, se je vedno rad vrnil domov. Verjamem, da si nikoli ni predstavljal, da bi živel drugje kot na Majorki," je dejala.

Znano je, da je kralj peska, kot tudi imenujejo Rafaela Nadala, zelo navezan na svojo družino in tudi drugi bližnji člani družine menijo, da bo Rafa po končani karieri ostal doma. Tako meni tudi njegov stric Miguel Angel Nadal, sicer nekdanji nogometaš Barcelone. "Mislim, da je to za Rafaela kraj, kjer ima mir, kot ga ne najde nikjer. Ko pride na Majorko, ima podporo prijateljev in se počuti kot otrok."

Foto: Gulliver/Getty Images

Z Majorke prihaja tudi njegova izbranka Xisca Perello, s katero naj bi se trenutno drugi igralec sveta kmalu poročil.

Rafael Nadal je pred kratkim pripotoval v Montreal, kjer bo turnir serije masters. Tam pa ne bo njegovih največjih rivalov Rogerja Federeja in Novaka Đokovića. Španec je v letošnji sezoni dobil dva turnirja, oba na pesku. Prvega na turnirju v Rimu, nato pa še turnir za grand slam na OP Francije, kjer je slavil že 12-krat.