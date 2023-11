Še kako bo zanimivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zaključnem teniškem turnirju v Torinu, bosta v soboto na sporedu polfinalna dvoboja. Ljubitelji tega športa lahko pričakujejo vrhunski tenis. Kot prva bosta igrala Jannik Sinner in Danil Medvedjev, v večernem turnirju pa se bosta udarila Carlos Alcaraz in Novak Đoković.

V popoldanskem turnirju bo še kako zanimivo, saj bo na igrišče stopil domačin Jannik Sinner, ki v Torinu kaže dobro formo. Njegov nasprotnik bo neugodni Danil Medvedjev. Rus in Italijan se že dobro poznata, potem ko sta odigrala osem medsebojnih dvobojev. Veliko bolje kaže Medvedjevu, saj v zmagah vodi s 6:2.

V večernem terminu, ob 21. uri zvečer, se bosta udarila Novak Đoković in Carlos Alcaraz, prvi in drugi igralec sveta. Srb in Španec sta igrala štiri medsebojne dvoboje, izid pa je 2:2. Nazadnje sta igrala na turnirju v Cincinnatiju, kjer je bil treh nizih boljši srbski zvezdnik.

Polfinale: 14.30 Danil Medvedjev (Rus, 3) – Jannik Sinner (Ita, 4)

21.00 Novak Đoković (Srb, 1) – Carlos Alcaraz (Špa, 2)

