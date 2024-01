Ribakina gladko do zmage nad Sabalenko, Gauffova ubranila naslov v Aucklandu #video

Ribakina je za dominantno zmago nad Sabalenko, ki je pred tem nanizala 15 zaporednih zmag, potrebovala le malo več kot 70 minut. Z zmago je v Moskvi rojena igralka osvojila še šesti naslov WTA v karieri.

"Želim čestitati Arini za odličen teden in odlično lansko sezono in upam, da se spet srečava v Melbournu," je po slavju dejala 24-letna zmagovalka.

Aryna Sabalenka after losing to Rybakina in Brisbane Final:



“I don’t know where to start. First of all Elena… wow. Thank you for those 3 games at least. We made it look like a fight.” 😂 pic.twitter.com/EliWeanqYD