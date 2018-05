Rekordni uvrstitvi Dalile Jakupovič in Tamare Zidanšek

Teniška lestvica (WTA), 7. maj

Drugi teden zapored je prva deseterica teniških igralk na svetu ostala nespremenjena - na vrhu so Romunka Simona Halep, Danka Caroline Wozniacki in Španka Garbine Muguruza, razveseljivo pa je, da sta Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek dosegli najvišji uvrstitvi v karieri. Jakupovičeva je 123., Zidanškova pa 125.