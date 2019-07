Rekordni nagradni sklad na finalu WTA v Shenzhenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski organizatorji so za finale letošnje ženske teniške sezone WTA v Shenzhenu, kjer se bo po osem najboljših igralk in dvojic merilo med 27. oktobrom in 3. novembrom, pripravili zelo bogat nagradni sklad v višini 14 milijonov ameriških dolarjev, zmagovalka pa bo prejela rekordnih 4,7 milijona dolarjev (4,16 milijona evrov).