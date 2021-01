Polona Hercog pokleknila na prvi oviri nove sezone

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je novo sezono začela s porazom. Hercogova se je v prvem krogu turnirja WTA v Abu Dabiju z nagradnim skladom 565.000 dolarjev pomerila s četrto nosilko, Arino Sabalenka. Belorusinji je na osrednjem igrišču uspel preobrat za zmago v dveh nizih s 7:6 (5) in 6:2 po uri in 47 minutah igre.

Hercogova je sicer odlično začela dvoboj in v prvem nizu z dvema odvzemoma začetnega udarca povedla s 5:2, a ni zmogla končati niza v svoj prid. Sabalenka je namreč rešila pet zaključnih žogic za uvodni niz in na koncu po podaljšani igri tudi dobila prvi niz. V drugem je zaigrala bolje in je tekmo varno pripeljala do konca.

Z zmago nad Hercogovo je beloruska igralka dobila še deveti zaporedni dvoboj.

Danes bosta v Abu Dabiju na prvem turnirju nove sezone nastopili še dve slovenski igralki.

Tamaro Zidanšek čaka dvoboj z 11. nosilko, Američanko Jennifer Brady, Andreja Klepač pa se bo v paru z Ukrajinko Marto Kostjuk med dvojicami zoperstavila petima nosilkama, japonski navezi Shuko Aoyama - Ena Shibahara.