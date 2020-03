Polona Hercog izgubila eno mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog je na najnovejši kakovostni lestvici WTA izgubila eno mesto in je zdaj 45. igralka sveta. Tamara Zidanšek je ostala na 71. mestu, Kaja Juvan je s 118. padla na 121., Dalila Jakupovič pa s 228. na 230. mesto.

Do svoje najboljše uvrstitve je prišla Američanka Sofia Kenin, ki je s petega napredovala na četrto mesto, pred njo so še naprej Avstralka Ashley Barthy, Romunka Simona Halep in Čehinja Karolina Pliškova. Napredovala je tudi Ukrajinka Jelina Svitolina, s sedmega je skočila na peto mesto, piše STA.

* Lestvica WTA (9. marec 2020):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 8717

2. (2) Simona Halep (Rom) 6076

3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 5205

4. (5) Sofia Kenin (ZDA) 4590

5. (7) Jelina Svitolina (Ukr) 4580

6. (4) Bianca Andreescu (Kan) 4555

7. (6) Kiki Bertens (Niz) 4335

8. (8) Belinda Benčič (Švi) 4010

9. (9) Serena Williams (ZDA) 3915

10. (10) Naomi Osaka (Jap) 3625

...

45. (44) Polona Hercog (Slo) 1205

71. (71) Tamara Zidanšek (Slo) 840

121.(118) Kaja Juvan (Slo) 557

230.(228) Dalila Jakupovič (Slo) 258