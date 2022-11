Nina Potočnik bo odprla bitko s Kitajkami, Kaja Juvan pa nadaljevala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni dvoboj polfinala kvalifikacij za svetovno skupino teniškega pokala Billie Jean King med Slovenijo in Kitajsko v Velenju bosta odigrali Nina Potočnik in Zheng Qinwen. V petek, 11. novembra, bo sledila še partija med Kajo Juvan in Wang Xinyu, preostali trije dvoboji pa bodo v soboto.