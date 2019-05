Pliškova s petega na drugo mesto lestvice WTA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češka teniška igralka Karolina Pliškova se je z zmago na teniškem turnirju v Rimu na lestvici WTA s sedmega zavihtela na drugo mesto. Prehitela je Romunko Simono Halep, Nizozemko Kiki Bertens in Nemko Angelique Kerber, Ukrajinko Jelino Svitolino in rojakinjo Petro Kvitovopred njo ostaja Japonka Naomi Osaka, ki pa ima še vedno lepo prednost.

Najboljša slovenska igralka ostaja Tamara Zidanšek, ki je s 70. napredovala na 68. mesto, 70. je zdaj Polona Hercog, Dalila Jakupović, Kaja Juvan in Nastja Kolar pa so zadržale 107., 132. in 397. mesto.