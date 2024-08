Pegula bo naslov branila proti Anisimovi

Ameriška teniška igralka Jessica Pegula je v polfinalu turnirja WTA v Torontu zanesljivo premagala Rusinjo Diano Šnajder s 6:4 in 6:3. Tretja nosilka bo naslov branila proti rojakinji Amandi Anisimovi, ki je v drugem polfinalu s 6:3, 2:6 in 6:2 izločila osmo nosilko, rojakinjo Emmo Navarro.

Jessica Pegula, šesta igralka na svetovni lestvici, bo imela tako priložnost braniti naslov, ki ga je osvojila lani v Montrealu (vsako leto Montreal in Toronto izmenično gostita turnir za moške in ženske, op. STA), do finala pa ni oddala niti niza.

"Danes je bilo veliko vetra, bilo je zelo težko. Vendar se na igrišču gibljem vse bolje, iz tedna v teden igram bolj konstantno," se po uspehu na igrišču veselila Pegula.

V ameriškem polfinalnem dvoboju pa je Anisimova v treh nizih ugnala favoritinjo Navarro. Šele 132. igralka na lestvici WTA še naprej navdušuje, čeprav je morala trdo delati, da je premagala 15. na svetu.

