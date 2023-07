Osrednje igrišče bo pokalo po šivih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se nadaljujejo. V moški konkurenci bo največ zanimanja požel dvoboj drugega kroga, ko se bosta med seboj udarila Andy Murray in Stefanos Cicipas.

Britanski navijači bodo v četrtek držali pesti za domačina Andyja Murrayja, ki v zadnjih letih zaradi poškodbe kolka ne igra več na tako visoki ravni. A Škot je pred letošnjim turnirjem na travi povedal, da se dobro počuti. To je pokazal v prvem krogu, ko se je brez težav uvrstil v drugi krog. Tokrat bo njegov nasprotnik Stefanos Cicipas, peti nosilec turnirja. Grk se v Wimbledonu še ni uvrstil dlje kot do tretjega kroga. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je izenačen (1:1).

Na delu bo tudi četrti nosilec turnirja Casper Ruud, ki se do zdaj na sveti travi še ni izkazal, saj ni prišel dlje kot do drugega kroga. Tokrat ga v drugem krogu čaka domačin Liam Broady. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivi dvoboji:



Liam Broady (VBR) - Casper Ruud (NOR, 4)

Andy Murray (VBR) - Stefanos Tsitsipas (GRČ, 5)

Aleksander Zverev (NEM, 9) - Gijs Brouwer (NIZ)

Andrej Rubljev (RUS) - Aslan Karacev (RUS, 7)

Danil Medvedjev (RUS, 3) - Adrian Mannarino (FRA)

Tomas Etcheverry (ARG, 29) - Stan Wawrinka (ŠVI)

Ilja Ivaška (BLR) - Grigor Dimitrov (BOL, 21)



