Polona Hercog po maratonu izpadla

Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog se je hitro poslovila od zadnjega turnirja velike četverice, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je morala priznati premoč 35. igralki sveta, domačinki Danielli Collins, ki je po dveh urah in 26 minutah igre slavila s 6:3, 4:6 in 6:4. Branilka naslova in prva dama svetovnega tenisa Japonka Naomi Osaka je šele v treh nizih strla odpor Rusinje Ane Blinkove (6:4, 6:7, 6:2)

Za 28-letno Hercogovo, 57. igralko z lestvice WTA, je bil to jubilejni deseti nastop na US Opnu in hkrati sedmi poraz v prvem krogu. Le trikrat je uspešno preskočila uvodno oviro, kar pomeni, da je zdaj Flushing Meadows njeno najmanj priljubljeno prizorišče grand slamov. Na drugi strani se je Američanka šele prvič do zdaj v New Yorku prebila v drugi krog.

Slovenija ima po porazih Hercogove in Tamare Zidanšek, ki je v ponedeljek v treh nizih izgubila proti Hrvatici Petri Martić, le še enega predstavnika v konkurenci posameznikov. Aljaž Bedene se bo danes ponoči pomeril s Slovakom Jožefom Kovalikom.